Madres emprendedoras del Centro Histórico de Barranquilla

La barranquillera, de 46 años, tiene dos hijos y cuenta con quince años en el negocio de la venta de ropa, ahora mismo se encuentra ubicada en el centro comercial Aladino, pero no solo tiene una sede, pues en el antiguo Tía tiene otro local.

La emprendedora Zuldary empezó con quinientos mil pesos, pensó que fracasaría y tuvo miedo al intentarlo, pero siguió adelante y ahora ve el resultado de sus ahorros.

Su idea principal era poderles ofrecer el estudio universitario a sus hijos, y lo cumplió.

“Ser organizada y disciplinada me ha ayudado mucho, pues nunca pensé tener un carro y ahora lo tengo, mis hijos estudian en la universidad y estoy muy contenta que por mi emprendimiento ellos han salido adelante y ellos me han enseñado a no renderime porque todo lo que hago es con amor”, destacó.

Los obstáculos los han enfrentado con valentía, en un momento cuando estuvo la pandemia, Zuldary pensó en un momento rendirse, pero tomó fuerzas y en ese tiempo inauguró su sitio virtual.

“Quiero tener más locales no solo de ropa, tengo ganas de comerme el mundo”...”Les he demostrado a mis hijos que no hay nada imposible, que se puede salir adelante y me gusta que ellos sepan que tienen una mamá que no se rinde” manifestó.