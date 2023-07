Develan busto para conmemorar el legado de Elías Muvdi Chajuán

El edificio Beit Jala también en la Calle 32, vecino del Banco Dugand. También el actual Shopping Center, llamado en su época Edificio Muvdi, fue otra de las obras dejadas por Don Elías.

Por otro lado, su nieto Henry Char Muvdi comentó que “recuerdo que de niño cuando salía a la calle con mi papá, siempre me llevaba de la mano, me cogía de las manos con las que me daba unas buenas tundas. Pero, eran las mismas manos que me hacían feliz. Mirando mis manos, me di cuenta que tienen parecido a las de mi padre y hoy sé que, aunque no tuve la fortuna de conocer a mi abuelo, llevo su rastro en mis manos”

Recordando a su abuelo, Henry comentó que “el niño Elías Muvdi tenía 15 años cuando dejó su natal palestina sin saber un ápice de español, pero aprendió tanto el idioma que corregía a sus hijos. Yo tuve la fortuna de heredar del abuelo el amor por el español”.

Muvdi, proveniente de Beit Jala, Palestina, llegó a Puerto Colombia en 1899 a la edad de 15 años, pues su hermano Salomón ya se había asentado en el Magdalena. Regresa a Barranquilla en 1902 tras la muerte de su hermano.