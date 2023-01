David David: la magia del Caribe al cine

Algunos de los argumentos más fuertes a los que tuvo que enfrentarse por su decisión de estudiar cine respondían a uno de los acontecimientos más trágicos en la historia de la humanidad, la caída de las torres gemelas.

Para el 2001, David David estaba recién egresado del colegio, y aunque durante su estancia ahí se había destacado en dibujo, lenguaje y escritura, dedicarse a la creación artística no parecía ser la opción más recomendable.

“Cuando me graduó del colegio suceden muchísimas cosas y una de ellas es el atentado del 9-11, el mundo estaba colapsado y estudiar artes no era una opción viable según los mayores, de por sí siempre se ha considerado complejo vivir de las artes y con ese contexto el panorama no mejoraba”.

Sin embargo, a pesar de la multiplicidad de comentarios, David encontró en su padre no solo la respuesta, sino el apoyo para ser cineasta.

“Frente a la indecisión de qué carerra elegir conseguí una beca para estudiar medicina en Cuba, pero realmente no era lo que quería hacer, hasta que un día conversando con mi papá me dijo: ‘si esto no te va a hacer feliz entonces no lo hagas’, y rompió los papeles delante de mí y me inscribió para estudiar cine”.