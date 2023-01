Daniella Álvarez habló sobre la enfermedad que padece en la piel

La barranquillera de 34 años ha tenido que superar varias batallas luego de sufrir de una isquemia que terminó afectando su pie izquierdo por completo, por lo que en julio de 2020 tomó la decisión de amputar la gran mayoría de la pierna. Desde ese momento, su vida cambió, pero sirvió para convertirse en fuente de inspiración para otras personas que han sufrido de algo similar.

Recientemente, la presentadora del programa Desafío The Box se sinceró con sus seguidores al contar que está padeciendo de otra patología, esta vez en su piel. En su cuenta de Instagram contó que el vitíligo e hipotiroidismo son unos de los diagnósticos que recibió estando más joven y que lleva tratando con expertos.

En una grabación se ve a Daniela Álvarez con su piel completamente natural y sin maquillaje, aprovechando para mostrar algunas manchas que tiene desde hace algún tiempo.

La presentadora compartió la imagen de su rostro con unas pequeñas manchas en su labio y párpado. "Por acá, si se dan cuenta, tengo un vitíligo de hace muchísimos años, era más pequeña y resulta que por estrés del año pasado ya me está llegando por acá”, contó.

“Para los que quieren saber por qué me salió la manchita hace once años atrás no sabía que tenía la tiroides no regulada y tenía hipotiroidismo bajo, pero lo tenía, y como efecto secundario fue esa mancha lo que me avisó que algo estaba mal en mi cuerpo y ya luego que la tenía regulada ahí paró, pero el estrés sí hay que evitarlo porque puede hacer que se agrande un poquito más”, afirmó.