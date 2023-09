Con un jardín de encanto, el Wedding Fest regresa a Barranquilla

Asimismo, la invitada especial para este evento es Mabel Cartagena, la cual hará una presentación en pasarela y será la imagen del evento.

“Estoy muy emocionada por esta oportunidad de ver de nuevo el universo de las bodas, yo le hace ya hace un par de años, pero esto ha sido una gran noticia”.

Por otra parte, también destacó que una de las cosas que más la motiva para esto es volverse a ver vestida de novia, pero en una etapa diferente de la vida.

“Debo confesar que al primo Up estaba un poco dudosa, pero cuando me dijeron que estaba era Erika Quizena quien me iba a vestir me emocioné mucho porque esto va a ser una experiencia muy diferente”.

Mabel se presentará en pasarela con un vestido un poco más descubierto y lleno de brillo, muy distinto a lo que usó para su boda oficial.

“Les cuento un secreto, todo esto nos ha parecido tan mágico que vamos a aprovechar para hacer una especia de renovación de votos entre Sebastian y yo, además que también van a estar nuestros hijos y eso me tiene muy emocionada”.