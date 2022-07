Con coloridas caricaturas, Camilo Martínez le da sentido a su vida

El tiempo transcurrió con normalidad para Martínez y de forma consecuente le fue necesario tomar decisiones en su vida profesional que lo alejarían de la pintura por un par de años.

Aunque nunca se desligó completamente del mundo de las artes y de la creación, su trabajo como diseñador, productor musical e incluso baterista de algunas bandas de rock lo llevó a conducirse por los caminos de la música.

Se mudó a Estados Unidos para trabajar con Sony Music y aunque gozaba de una gran estabilidad económica en un país de primer mundo, Camilo no pudo dejar de revelar que en realidad no estaba pleno.

De forma apresurada se consideraba absurdo al no hallarse completamente en lo que hacía, ni en lo que tenía. Sin embargo, un día cualquiera cargado de estrés y mucha frustración recuerda haber tomado un lienzo, par de pinceles y colores en pintura y de forma espontánea comenzó a dar trazos para liberarse.

“En ese momento mi vida era muy compleja, no porque existieran carencias económicas, sino porque pese a que producía mucho dinero, no me sentía feliz. Por ello cuando me reencuentro con el lienzo y el color, y empiezo a dar las primeras pinceladas sin pensar en nada en especial, logré sentirme tan libre que dije: este es mi lugar”.