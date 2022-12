“Es hora de que Colombia tenga corona de Miss Universe”: ‘Mafe’ Aristizábal

“La descripción cada vez que vengo a esta ciudad es alegría y gozo, todo lo que siempre me transmite desde que vine al Carnaval de Barranquilla. Pero sobre todo me llena de emoción el poder rodearme con estas personas tan lindas que siempre me han apoyado con todo mi proceso desde el primer día. Me inspiran a dar lo mejor”, expresó María Fernanda.

Cuenta que desde que inició en esta aventura el pasado 6 de abril, ha tratado de sacarle el máximo provecho a cada uno de sus procesos de preparación, manteniendo a su vez una estricta dieta y rutina de ejercicio, para así complementarlos con clases de pasarela, maquillaje, entre otras.

“Ha sido un trabajo arduo pero a la vez ha traído mucho aprendizaje, pero lo hago con todo el amor y orgullo de este mundo, porque estoy representando a mi país ante el universo como tanto lo había soñado. Finalmente estoy cumpliendo este sueño y me he vivido todos esos meses como parte de esa preparación y como un sueño ya hecho realidad, no solo cuando ya vaya a participar en el MU, sino todo lo que he estado viviendo”, agregó.