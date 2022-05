Claudia Martelo, una madre defensora de la diversidad

Este nuevo título de Claudia fue presentado de manera oficial en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo 2022), en un panel que se llevó a cabo en el auditorio de la Sala E de Corferias, allí la acompañaron los narradores David Escobar De Lavalle y Hugo Reyes Saab.

El nuevo libro de Claudia surge a partir de la inspiración que le brinda la metáfora del autor libanés Khalil Gibran titulada: El mar y el río. La obra de Gibran permite al lector introducirse en un viaje retrospectivo en el que de forma individual se examina la vida para despojarse de los malestares de la agitación del día a día y se pasa a la tranquilidad y el equilibrio de la paz interna.

En esta segunda entrega, Claudia muestra cómo logra exteriorizar su transformación e integrarse nuevamente a la sociedad sin tener que irse, ni mucho menos escapar, sino que aprendió a convivir con convicción.

Claudia no solo cuenta cómo la transformó la historia de su hijo, sino cómo también las historias que ha encontrado en el camino la han sensibilizado y motivado a levantar la voz por los que no pueden.

“En mi libro realmente me encuentro conmigo misma, vista desde el amor. Cuando acepto todas las virtudes de mi hijo, me convierto en una mamá que desea defenderlo de la homofobia, pero claramente no podía, y me toca aprender a despojarme de ese ímpetu de río que explico en mi libro, pasar por el mar y convertirme en ese océano que es calmado y sereno”.

La tranquilidad y serenidad con la que hoy se muestra Claudia develan la experiencia y la sabiduría que ha adquirido recorriendo su vida, como ella cuenta: “Me tocó aprender a luchar en calma y a enseñar frente a la ignorancia”.

Uno de los mayores problemas que encuentra Martelo, respecto a la fobia que existe hacia la comunidad LGTBIQ+ es el desconocimiento, el hacer público su orgullo de ser madre diversa le ha representado variaciones en sus círculos sociales.

“Existe gente que se incomoda y no sabe cómo dirigirse, es ahí donde yo con mucha paciencia entro a explicarles cómo es la forma correcta de hablar, claro está a quienes me permiten enseñarles”.

En su nueva vida se ha encontrado con personas que en definitiva se niegan a abrirse a la posibilidad de aprender y este ha sido un gran reto que le ha tocado sortear.

“Antes era muy impulsiva y me enojaba, y decía que la gente nunca iba a aprender, me salía de los chats y demás, pero ahora aprendí que cada cosa se dará a su tiempo y que podemos convivir con respeto”.