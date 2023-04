Cinco décadas sin el canto ‘libre’ de Nino Bravo

Una de las razones por las que la voz ‘libre’, como su canción, sigue presente ha sido porque sus seguidores han mantenido vivo su legado.

Precisamente, uno de esos fans que sigue con esa ardua labor es Darío Ledesma quien se convirtió en el biógrafo oficial del cantante y recientemente publicó Nino Bravo: Voz y Corazón, la primera biografía autorizada sobre el cantante.

“Yo empecé en esto cuando apenas tenía 11 o 12 años que escuché por primera vez un disco de Nino Bravo y me gustó mucho”, explicó a EL HERALDO.

A partir de ahí inició una labor de recopilar información, discos, grabaciones y demás, esto desencadenó que, con la llegada de internet, pudiera crear Ninobravo.net una web para seguidores de Luis Manuel, que luego le permitió ir de viaje hasta el pueblo natal de Ferri Llopis.

“Pude contactar con la familia y fui recopilando información, realizando entrevistas a personas que lo conocieron. Al final ya tenía un material importante que permitía narrar la vida de Nino Bravo como nunca se había hecho”.

El libro empezó a escribirlo en 2010 y luego de más de una década de escritura y argumentación vio la luz en 2022.

“De hecho, he extraído declaraciones de él, he buceado en la hemeroteca y lo que he pretendido es que el propio Nino también sea quien nos cuente su vida”.