Celebridades lamentan el fallecimiento del bailarín Heriberto Luquetta

Ante la terrible noticia, celebridades y hacedores de la cultura han rendido tributo al artista a través de redes sociales, la mayoría resaltando su amplia sonrisa, talento y aptitud de servicio.

La reconocida modelo y presentadora Elianis Garrido compartió en sus redes sociales el dolor ante la pérdida de su amigo y elevó una publicación en tributo al bailarín.

"Que te abrace Dios amado en su infinita misericordia, tu alma descansa en paz. No habrá una batalla de flores que no extrañe tu sonrisa contagiosa y tu grito: "herma, la estás dando!", ni un reinado que no piense en tu mensaje de WhatsApp para comentar", escribió en su cuenta oficial de Instagram junto a varias fotografías con Heri.