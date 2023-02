Arte y tradición, el engranaje del taller de Elvira Gutiérrez

Elvira Gutiérrez implementó una nueva metodología con el objetivo de llevar a otro nivel su negocio. El alquiler de vestidos fue una excelente opción luego de la pandemia y una forma estable de generar sus ingresos.

“Nunca había alquilado pero a raíz de que me quedaron materiales, tomé la decisión de rentárselo a quien lo necesitara. Alguien me preguntó: ‘¿tienes un vestido que me puedas alquilar?’ Yo lo que hacía era que le alquilaba la estructura y las niñas se quedaban con los trajes. Me fui quedando con burros, estructuras, plumas, que eso es lo que estamos alquilando ahorita”, explicó Gutiérrez.

Aquella niña que creció viendo a sus abuelas coser, hoy por hoy tiene uno de los talleres de moda más visitados en Barranquilla. Elvira, como la llaman, expresó cuáles son anhelos y cómo se visiona a largo plazo con negocio.

“En unos 10 años, Elvira Gutiérrez, seguirá apostándole al alquiler, porque ha sido como una buena idea, forma parte de un ingreso un poco más sólido, después de la pandemia ha sido como esa estabilidad que estábamos buscando. Me gustaría meterme en la línea infantil, siempre me preguntan por vestidos especiales para niñas, vestuarios con los que puedan verse carnavaleras, bonitas y femeninas. Quiero incursionar con toda la familia, papá, mamá, hijos”.