Gran Parada ‘Carlos Franco’: un folclor que se congrega en el bordillo

En medio de una gran ovación fue recibida la gobernadora Elsa Noguera en la Gran Parada de Tradición Carlos Franco.

Visiblemente emocionada, Noguera de la Espriella expresó sentirse orgullosa de poder abrir nuevamente el desfile que está enmarcado en la tradición, cultura y alegría del pueblo barranquillero y atlanticense.

Este desfile es espectacular y yo no me lo pierdo. Siempre que me invitan vengo. Cuando yo era niña asistía a este recorrido del bordillo”, declaró la mandataria.

Manifestó estar complacida con este desfile y la gran participación de las danzas del departamento en las carnestolendas: “Es un gran homenaje a todas estas danzas del Atlántico".