Camilo puso a vibrar por primera vez a su tribu en Barranquilla

“Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, que lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría", entonando uno de sus éxitos titulado Kesi arribó por primera vez a un escenario en Barranquilla el artista paisa criado en Montería, Camilo. El Centro de Convenciones Puerta de Oro fue el recinto escogido para que su fanaticada se congregara y fuera testigo de una presentación nunca antes vista en la ciudad.