Brillo y color, los infaltables en los looks para las fiestas

Juan Pablo Socarrás, diseñador de modas enfocado en la sostenibilidad aseguró que esta época del año estará dominada no solo por el color, sino también por la forma en la que se reinventa el closet.

“Esta temporada es mágica porque regresamos a celebrar sin restricciones y sin duda la pauta la marca el brillo y el color, por eso todo lo que sea lentejuelas, telas brillantes, sedas, colores intensos como los rosados o los rojizos van a ir perfecto para estas fechas”.

Sobre las siluetas y la forma en la que las prendas se ajustan al cuerpo, Socarrás dijo que no existen patrones de vestuario para personas en específico, sino la comodidad de cada uno y la creatividad al combinar piezas de vestuario.

“Más allá de las siluetas y los cuerpos, lo importante es sentirse cómodo con lo que uno se pone. Por los menos si bien los volúmenes y las prendas fluidas suelen añadir tamaño, una persona Plus Size le puede quedar perfecta si acentúa la zonas importantes como la cintura o las mangas que dan ese toque de elegancia, además siempre con el espacio adecuado para que no se noten esas partes que quizá no nos agradan tanto”.

A propósito de la sostenibilidad, el cuidado del medioambiental y el ahorro, el diseñador también confesó que uno de los mejores consejos para estar a la moda y reutilizar es reformar prendas.

“Especialmente en esta época debemos tener en cuenta la necesidad del cuidado del medioambiente, por lo que está muy de moda tomar prendas vintage del closet de la mamá, reutilizar y combinar prendas, o incluso reformar lo que ya tenemos añadiéndole detalles nuevos para que queden como nuevas”.