Recién casado con JLO y en la cima de su carrera, Affleck celebra sus 50 años

El actor, director, productor y guionista estadounidense Ben Affleck cumple este lunes 50 años. Nació el 15 de agosto de 1972 en Berkeley, California, Estados Unidos y se ha convertido en uno de los hombres favoritos de la farándula.

Recién casado con su novia de juventud Jennifer López, celebra sus bodas de oro. Además, prepara su regreso a la piel de Batman y con una popularidad que nada tiene que envidiar a sus inicios en los años 2000.

De aquella época, muchos recuerdan a Affleck como el compañero de Matt Damon en "Good Will Hunting", con la que ambos ganaron un Óscar al mejor guion original en 1998. Otros asocian su nombre a la dirección de "Argo", la mejor película de 2013 según esos mismos premios, y no pocos ven en él al misterioso Bruce Wayne de la factoría DC Cómics.



Después de "Batman vs Superman" (2016) y "Justice League" (2017), el actor tiene previsto volver a enfundarse el traje de Batman/Bruce Wayne en dos películas que se estrenarán el año próximo, "The Flash" y "Aquaman and the Lost Kingdom", esta última en pleno rodaje veraniego.



Y es que parece que sus 50 están marcados por los retornos.