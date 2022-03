‘The Batman’: el superhéroe justiciero regresa por su trono

La nueva The Batman no muestra los orígenes del personaje como lo hizo Batman Begins, pero sigue a un Bruce Wayne (la identidad real de Batman) treintañero, en su segundo año como superhéroe, que todavía comete errores y que está empezando a entender su faceta como protector de Ciudad Gótica.

“Hemos trabajado en esta película durante tres años y el público ha mantenido el mismo nivel de interés durante todo este tiempo, y ahora que la estrenamos parece que tienen más ganas de verla, estoy muy agradecido”, expresó su protagonista Robert Pattinson.

Desde que el actor británico fichó por la saga, considerada una de las más importantes del cine de superhéroes, dejó claro que tenía intención de imprimir su propio carácter.

Primero, llevó la contraria a los directores de casting al defender que un superhéroe podía ser delgado y, por tanto, no necesitaba esculpir su cuerpo en el gimnasio ni extremar la dieta para encarnarlo.

Luego, avanzó que su versión de Bruce Wayne no sería la de un “típico playboy” y tendría que lidiar con muchos más traumas.

“Mi Batman escucha metal, lo verán vibrar con el clásico de Nirvana Something in the Way”, adelantó.

Pattinson, quien toma el relevo de Ben Affleck y Christian Bale al ponerse en la piel del superhéroe, reconoce que le costó encontrar la voz grave del personaje. “Las primeras tres o cuatro semanas rodaba las escenas con diferentes voces hasta que ya se empezó a asentar”, recordó.