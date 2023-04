En la Catedral Metropolitana María Reina de Barranquilla también se vivió el fervor y la devoción del Domingo de Ramos por parte de los feligreses que se congregaron desde muy temprano para recibir la Semana Mayor del presente año.

Relacionado: Feligreses conmemoran el Domingo de Ramos en Barranquilla

Niños, jóvenes, adultos mayores hicieron parte de la cita religiosa que estuvo marcada por la oración y la guía espiritual de esta semana.

Monseñor Pablo Salas, arzobispo de Barranquilla, invitó a los feligreses a vivir una Semana Santa como un sincero encuentro con el Señor.

“Hemos sido comprados al precio de la sangre de Cristo, alguien ha pagado por nosotros. Esta tendría que ser la experiencia que todos deberíamos vivir en la Semana Mayor, vivir este hecho de que alguien pagó por mí, murió por mí, resucitó por mí, y no vivir la Semana Santa en una perspectiva meramente ritualista, de cosas que se hacen, de procesiones que se viven, de salidas que se hacen, etc. No. Vivirla desde el punto de vista existencial”.

Y agregó: “Cristo tiene que ver con nosotros, y Cristo ha venido por nosotros y su presencia no puede ser indiferente para ninguno de nosotros. De manera que el mensaje fundamentalmente es ese: hagamos de la Semana Santa un encuentro personal con Jesús.”

Por su parte, Marco Sarmiento, un feligrés barranquillero, expresó sus sentimientos al celebrar el inicio de la Semana Mayor.

“La disposición hacia el Señor debe ser no solo en esta semana, sino en todo el año. Esta es una semana que me dedico a reflexionar, a pensar en mi relación con el Señor y renovarme como persona”.