Bailando sanjuanero, Nicole Clavijo busca su corona

La maestra en danzas Gloria Peña que este año celebra seis décadas dedicadas a la cultura, acompañó a Nicole en su ronda de medios y la interrumpió para referirse a los consejos que le entrega.

“Con el sanjuanero hay que llevar los parámetros perfectos, al igual que la cumbia, por eso me apasiona tanto, al punto que me he dedicado a preparar a varias candidatas. Espero que esta jovencita se la lleve toda porque le he enseñado todo y ella me ha me ha escuchado muy atenta, además tiene un gran preparador, confiamos hará un buen papel”. JDC