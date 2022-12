Bad Bunny cantó junto a Gabriela Berlingeri en México

“Cantar en el Estadio Azteca fue algo que jamás en la vida imaginé hacer, mucho menos atreverme. No sé cómo lo hice, pero lo hice. Estoy agradecida con las personas que me motivaron a lograrlo porque sola no podía. Gracias a mi madre por haberme parido en Puerto Rico y junto a mi padre haberme criado en esta isla que tanto amo”, dijo.

Además, añadió “El Apagón es mucho más que una canción; y el sentimiento y orgullo que siento de ser parte de ella es infinito. Mi voz, es la voz de un pueblo cansado pero con mucha fuerza y coraje para luchar por lo que es nuestro”.