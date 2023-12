Vidente Ayda Luz Valencia dice que habló con Mauricio Leal

Aunque por este hecho está siendo juzgado Jhonier Leal, hermano de Mauricio, aún hay detalles que la ciudadanía y sobre todo familiares y allegados de la víctima quisieran conocer.

A todo esto, la respuesta la podría tener el mismo Mauricio. Así lo podría explicar la vidente Ayda Luz Valencia, ex integrante de ‘Ellos están aquí’, y quien asegura habló con la víctima de este asesinato.

Ayda afirmó que tuvo contacto con Mauricio. El programa ‘Lo sé todo’ difundió videos de una visita que hizo la vidente por el sitio donde estaba ubicada la peluquería de Mauricio Leal, gracias a una entrevista en el Canal 1.

“Ya lo estoy sintiendo, además, siento que no puedo caminar (...) Bueno, acá yo les habló directamente como él, como si él fuera quien estuviera contando la historia (...) No siento que él no haya perdonado, es como, él quiere que la persona pague como sea justo”, se le escucha decir en el video a Ayda.

En el proceso, Valencia expresa lo que asegura es lo que siente sobre su hermano Jhonier.

"Yo siempre ayudé mucho a mi hermano, de alguna u otra manera, y para él nunca nada era suficiente. Quería el mismo espacio mío, el mismo reconocimiento mío y quería tener un lugar solo para él", dijo la vidente en el nombre de Mauricio.