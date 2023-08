Atlántico entrega corona de Reinado Nacional Infantil del Sanjuanero Huilense

“Ha sido una experiencia maravillosa representar el folclor y las tradiciones de la hermosa tierra huilense y su gente. Doy gracias a Dios, a mis padres, que siempre han sido mi guía; a mi familia, la Escuela de Danza Julie de Donado, la comitiva, entrenadores, mi parejo, la Gobernación del Atlántico y Expreso Brasilia por tanto apoyo y cariño", manifestó Valentina Gutiérrez Rodríguez, con gran emoción.



La saliente Reina Nacional Infantil del Sanjuanero Huilense estudia en el colegio Karl C. Parrish y es integrante del proceso Voz Infantil.



Se ha destacado en obras de teatro, All Dance Continental, All Dance World y por supuesto en eventos del Carnaval de Barranquilla.