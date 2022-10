Los motivos por los que casi no dejan subir a un avión a Ana Karina Soto

Ese fue el caso de la reconocida presentadora de televisión Ana Karina Soto, quien en sus redes sociales denunció un incidente que pasó con una reconocida aerolínea cuando se dirigía a Bogotá desde Barranquilla donde estaba cumpliendo con un compromiso laboral.

El hecho ocurrió el pasado lunes festivo 17 de octubre, cuando la presentadora y modelo se encontraba con su hijo Dante, quien estaba enfermo del estómago, según constató en su denuncia. Ana Karina Soto aseguró que la aerolínea le habría incumplido con dos tiquetes el mismo día y que le estaba impidiendo su regreso a su casa en Bogotá.

Soto contó que la aerolínea le dijo que el vuelo estaba revendido, razón por la cual tendría que esperar pues no había suficientes puestos.

“Cómo les parece que para el evento que presenté aquí en Barranquilla me compraron el regreso a las 6:40, llego a las cinco en punto porque vengo con Dante que está un poco maluquito del estómago y me salen con el cuento de que tengo que esperar porque el vuelo esta revendido y porque no hay suficientes puestos en el avión”, contó Ana Karina Soto desde la sala de espera del terminal aéreo.