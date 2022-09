Estas son las exigencias de Ana Gabriel para sus conciertos en Colombia

La cantante lamentó no poder tener cercanía con los asistentes a sus presentaciones.

“Les pido de favor que no gasten porque no voy a poder recibir absolutamente nada y me da mucha pena ni siquiera poderme tomar fotografías [...] así que a todo el público por favor no lleven nada de regalos porque me va a ser muy difícil decirles que no. (...) Espero me comprendan y sientan que de todas formas llevo el corazón lleno de amor para todos ustedes”, expresó.

Vale recordar que Ana Gabriel se presentará en Barranquilla el próximo 20 de octubre en el estadio Romelio Martínez.