Amputan la pierna de una modelo tras infectarse con bacteria come carne

A través de su cuenta de Instagram, la modelo manifestó que todo este drama lo estaba padeciendo desde hace 5 meses, motivo por el cual se mantuvo ausente de sus redes sociales.

“No he hecho una publicación sobre la rara infección contra la que estaba luchando porque quería centrarme exclusivamente en sobrevivir... ¡Necesitaba espacio para luchar y sanar!”, dijo.

Y agregó: “Ahora que estoy estabilizado quiero compartir mi historia sobre mis experiencias cercanas a la muerte a lo largo del camino. He sobrevivido encontrando la magia en rendirme completamente a Dios. Y sin mencionar que no podría estar aquí sin mi hermano pequeño que me salvó la vida cuando moría en el suelo de mi cocina!!!”.

El mensaje de la publicación está acompañado por una impactante fotografía en la que se le ve en una camilla recibiendo atención médica.