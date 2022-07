“El mejor legado que puedo dejar es el sonido salsero con el que crecí”

R.

Barranquilla tiene una diversidad musical muy grande, yo me acuerdo de hablar mucho con el maestro José María Peñaranda y Jairo Licazale, grandes músicos de esta tierra que me dieron cariño. Aquí había una chiva que tenía mi imagen atrás, eso era increíble; yo salí de Cuba a los 11 años, pero aquí encuentro mi sabor, mi gente, aquí son muy parecidos al cubano. Me parece que es la ciudad más linda de Colombia y la conozco completa, con eso no quiero ofender a nadie, pero uno sale por sus calles y son verdaderos jardines. Siempre digo que hay mucha gente que busca el tesoro en el patio del vecino, pero no se da cuenta que en realidad está enterrado en su casa, Barranquilla en cada patio tiene un tesoro gigante. Por cosas de la vida debo seguir viajando por el mundo, no me puedo encerrar aquí, pero el día que me retire me radicaré aquí a esperar con tranquilidad mi muerte.