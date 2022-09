Alejandro Palacio denunció que lo atacaron en concierto de Ricardo Arjona

Agregó que en un momento su esposa decidió tomar una silla para sentarse un poco más adelante y “una de las señoritas le arrebató la silla violentamente porque no estaba dispuesta a compartir ni la silla ni la mesa porque todo le pertenecía”.

“Una de ellas me empezó a grabar con el celular y yo no estaba dispuesto a dejar que me siguiera grabando porque se veía que era una persona que no tenía buenas intenciones. En ese momento otras dos señoritas me agarran por la espalda y me empiezan a agredir físicamente”, contó.

Cuando la situación llegó a tal punto, el cantante decidió marcharse del evento junto a su pareja. Aseguró que solamente alcanzó a escuchar dos canciones de Arjona.

“Nos fuimos y cuando entré al baño me doy cuenta que estoy rasguñado por todas partes”, dijo al tiempo que mostró varias fotografías en las que se evidencian las lesiones.