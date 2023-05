Alci y Checo reciben homenaje como ‘Leyendas de la música’

Embajadora Carolina Mejía, cónsul de Colombia en Boston, entregó la distinción de manera virtual. “La representación musical que usted ha hecho de nosotros en el mundo entero han marcado la historia del folclor nacional”.

En diálogo con EL HERALDO, Checo, expresó su satisfacción por el homenaje recibido, resaltando que este tipo de reconocimientos lo motivan a seguir luchando por la música colombiana.

“Este es un orgullo, siente uno que vale la pena luchar por nuestro folclor. Toda la juventud ha descuidado el folclor porque en la sed de fama y el dinero se van por lo más fácil. Hay que tener más sentido de pertenencia, luchar por eso”.

Es un soledeño orgulloso de haber nacido en su tierra, esa misma en la que en muchas épocas decembrinas se deleitaba un 7 y 8 de diciembre con el sonido de la cumbia soledeña, costumbres que engendraron en él un gran amor por las tradición del Caribe, esa misma que espera continuar sembrando en las nuevas generaciones.

“La alegría mía es ver a los niños en Carnaval y no Carnaval en sus colegios disfrazados de cumbiamberos, las muchachas con sus polleras, bailando nuestra música. Eso es lo que estoy haciendo, sembrar y recoger la cosecha no significa ganar dinero y tener fama sino que las nuevas generaciones hacen con ese gusto musical que no muera nuestra tradición.”