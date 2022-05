Aida Victoria Merlano revela video del encuentro con su madre

“Feliz día ma’. Me hiciste una mujer fuerte y decidida; me enseñaste a enfrentar los problemas con “la cabeza alta y los ojos bien abiertos”; me enseñaste que la esencia de la vida no está en lo que tienes sino en lo que das… Gracias por cada cosa que has plantado en mí y que me ha hecho ser quien soy. Te amo infinito”, se lee en el post.

Además, escribió: “Nuestras almas siempre va a estar juntas, sin importar donde estés”.

La excongresista conservadora Aida Merlano –prófuga en Venezuela–, fue condenada en segunda instancia en mayo de 2020 a 11 años y cuatro meses de cárcel por corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas de fuego de defensa personal.