Águila harpía y puma, a segunda vuelta por la presidencia del Zoo

Juan José Bermúdez es el jefe de campaña de la anaconda, tiene 14 años y estudia en la I.E.D. Gabriel García Márquez, y confesó que cuando en el sorteo le salió como animal la anaconda no sintió mucha emoción, pues no le llamaba la atención. De haber podido escoger, su favorito era el puma.

“Cuando vi que me había tocado la anaconda no me sentí muy emocionado; sin embargo, ya tenía el compromiso y comencé a investigar más sobre ella y ahí descubrí que tiene un papel muy importante para la ecología y la regulación de las especies”.

Juan José también es el rey momo del Carnaval de los Niños 2020 y añadió que uno de sus propósitos como jefe del debate de la anaconda es poder mostrarles a las personas que de los reptiles no solo debemos destacar lo peligroso, sino que también podemos considerarlas desde otro punto de vista.