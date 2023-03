Cinco galanes inspiradores de la televisión colombiana

El actor ha trabajado en varias producciones, sin embargo, su personaje de ‘Frito’ en ‘El man es Germán’ ha sido el más destacado. Actualmente, reside en Los Ángeles, Estados Unidos.

“Yo creo que ellos sabían perfectamente quién era yo. Me quedó grabada la respuesta de mi papá, me pareció divino. Estábamos en la cocina y le dije que teníamos que hablar. Estábamos cocinando algo y le dije: ‘Mira, es que soy gay’ y me respondió ‘¿y qué?’. Me pareció fantástico”, dijo en el programa ‘La Red’, declaraciones que sorprendieron a más de un seguidor.