Estos son los actores de la saga Harry Potter que han muerto

El mundo mágico de Harry Potter se quedó sin Rubeus Hagrid, ‘Guardián de llaves y terrenos de Hogwarts’, luego que el actor Robbie Coltrane, quien le da vida al semigigante, falleciera a los 72 años.

La noticia de su fallecimiento la dio su agente Belinda Wright mediante un comunicado que mencionaba que “se le recordará probablemente durante décadas como Hagrid, de las películas de Harry Poter, un papel con el que transmitió alegría tanto a niños como adultos de todo el mundo”, por el que “recibía un aluvión de cartas de admiradores cada semana” desde hacía más de veinte años.

Coltrane ganó durante su carrera cinco premios Bafta de la Academia de Cine y Televisión Británica, tres de estos de manera consecutiva, entre 1994 y 1996, por su participación en la serie Cracker.

También apareció en los filmes de James Bond GolenEye (1995) y The World is not Enough (1999), y fue nombrado en 2006 Oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II.