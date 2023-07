“Nunca pensé en hacerme famosa, simplemente he hecho algo que me gusta”

Luego de eso comenzó con otras prendas, y poco a poco se percató de que estaba armando una colección en la que desarrollaba una visión que definió como “piezas de un rompecabezas que encajaban a la perfección”.

Así, sin mucho premeditación, Silvia recuerda ese momento como el exacto para referirse a los orígenes de su marca, la cual por más de 30 años ha gozado de un éxito sostenido.

“Nunca pensé en hacerme famosa, jamás se me hubiera ocurrido, simplemente estaba haciendo algo me gustaba y que a la gente también le agradaba, yo solo fui obediente a lo que la vida me fue mostrando”.