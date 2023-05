85 años de un hombre de acero

Imaginar a Superman en la actualidad es pensar más allá de los comics. A lo largo de la historia pudo “volar” a otros medios. Fue en 1940 cuando se estrenó una serie en radio, que durante 12 años tuvo más de 2 mil episodios en la voz de Bud Collyer.

Luego, en 1941 tuvo un corto animado llamado The adventures of Superman que fue nominado al Óscar en la edición de 1942 y a partir de ahí la vida de Clark Kent en las artes audiovisuales tuvo un punto de no retorno.

A lo largo de sus 85 años de existencia Superman ha sido caracterizado por 8 actores siendo Christopher Reeve uno de los más recordados junto al británico Henry Cavill y Tom Welling de la serie Smallville.

Desde el punto de vista de Julio Lara Bejarano, crítico de cine y formador de públicos, la razón detrás que Superman haya sido adaptado tantas veces al cine o la televisión se debe a que apela a un mito clásico: el de Moisés salvado de las aguas.

“El niño que nace, corre severo peligro y sus padres lo envían lejos para que se salve. Ellos perecen, él es encontrado por una pareja que lo cría como si fuera suyo. Él tiene el descubrimiento en la juventud de que sus padres murieron, se sacrificaron por una causa, para que él viviera y que él tiene una misión que cumplir, eso es tan viejo como la Sagradas Escrituras”, explicó.

Asimismo, el crítico detalló que la película de 1978 protagonizada por Christopher Reeve y dirigida por Richard Donner ha sido la mejor que se ha hecho hasta el momento y el papel de Reeve también ha sido ponderado.

“El tema ahí fue la verosimilitud, hacerlo creíble, real, tangible para los espectadores, a partir de lo imposible. Y tiene a Christopher Reeve que en la prueba de vuelo demostró con su movimiento de las manos y acomodamiento del cuerpo, incluso doblando el cuerpo al pasar delante de la cámara, en lo que es el set de la Fortaleza de la Soledad te das cuenta que el personaje vuela”, precisó.