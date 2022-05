A 65 años del natalicio de Diomedes, fanaticada desempolva recuerdos

El barranquillero Oswaldo Vergel se considera uno de los diomedistas más completos que hay, no solo por ser coleccionista de su discografía y sabérsela, sino porque también ha sido cercano a la carrera de varios de sus hijos. Su fanatismo por el artista lo llevó incluso a buscar al mismo escultor (John Peñaloza) para que le hiciera una réplica de la estatua que recientemente fue retirada del Parque La Provincia en Valledupar.

“Mi esposa todos los días discute conmigo y me dice que yo quiero más Diomedes que a ella. En la sala de mi casa hay dos fotos, una con Diomedes y otra con Elder Dayán, y mi mamá cada rato me dice ‘bueno y tú porque en vez de colocar a esos dos en la sala no colocas una foto de tu papá o mía, o de tu esposa y tus hijos’, y yo le respondo jocosamente ‘ustedes no son famosos”, comenta entre risas Vergel que actualmente está radicado en Viena, Austria.

Cuenta que se enamoró de su música al escuchar la letra de Te necesito, canción que define como un verdadero poema. “No pasa un día en que no escuche su música, esa me acompaña acá en Austria, sobre todo porque me permite estar conectado a mis raíces. “Un día sin escucharlo es para mí un día perdido, sus canciones me alegran la vida, hizo música para toda ocasión”.

Este hombre, que se crío en el barrio El Carmen, sostuvo siete encuentros con el artista, tomándose incluso dos fotos que conserva como un verdadero tesoro.