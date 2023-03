60 años de ‘Please, Please Me’, álbum que desató la beatlemanía

El primero resultó luctuoso, puesto que el 22 de marzo de 1963 fue asesinado el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, y el segundo se tornó esperanzador, debido a que Los Beatles, la icónica banda de rock inglesa, se metía a estudios para grabar su primer álbum, Please, Please Me, propuesta con la que pese a su juventud demostraron que estaban para hacer historia.

Lo primero que se debe mencionar sobre esta producción es que su publicación desató el inicio de la Beatlemanía, después del éxito de los sencillos Please, Please Me y Love Me Do.