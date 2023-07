50 años sin Bruce Lee, el ‘dragón’ de las artes marciales

La aparición de asiáticos en el cine hollywoodense no era algo común hacia la época en la que Bruce Lee irrumpió. De hecho, en muchas ocasiones los personajes asiáticos eran interpretado por actores norteamericanos, tal es el caso de películas como The Teahouse of the August Moon, en la que Marlon Brando hace de asiático o The Conqueror, cinta que narraba la vida del conquistador Genghis Khan, pero fue interpretado por el mítico John Wayne.

Es por eso que la aparición de Bruce Lee y lo relevante que fueron sus películas para el público permitió que diferentes actores y actrices siguieran dejando huella en el cine hollywoodense.

“Sin Bruce Lee podría decir que no habría Jackie Chan, Jet Li, Jean-Claude Van Damme, Cuck Norris y la lista puede continuar hasta llegar a estrellas de hoy en día como Chris Hemsworth o Jason Statham quienes usan su cuerpo de una forma algo cercana y guardando la proporción al legado que dejó Bruce Lee”, aseguró Óscar Arias Díaz, doctor en Comunicación e investigador.

Y es que para Arias Díaz, sus habilidades físicas todavía siguen siendo motivo de análisis, el poco uso de dobles de acción, la danza de sus movimientos acrobáticos al combatir y el énfasis en lo visual, fueron algunos elementos que van más allá de su actuación.