Mientras el telón del Amira de la Rosa sigue cerrado, con la promesa de reapertura para 2028, en Barranquilla el teatro se niega a morir. Pequeñas salas y espacios alternativos han tomado la batuta para sostener la escena teatral en la ciudad, manteniendo encendida la llama del arte con esfuerzos titánicos, creatividad y pasión.

Entre ellos, el Teatro La Sala se consolida como la primera y más antigua sala para las artes escénicas en Barranquilla, con más de tres décadas de historia y una lucha constante por mantener viva la dramaturgia en la región Caribe.

Su primera sede nació en un rincón improvisado: los patios de una mansión en el barrio Alto Prado, en la carrera 51 con 79. Desde entonces, el teatro ha migrado por distintos espacios, siempre sostenido por la pasión de artistas y gestores culturales que han creído en su misión.

En 2004, después de años de inestabilidad, el Teatro La Sala encontró un hogar estable gracias al apoyo de la Sociedad de Mejoras Públicas de Barranquilla. Desde el 15 de enero de ese año, su sede está ubicada en el edificio de esta institución, en la carrera 54 # 52-36, en la localidad Norte-Centro Histórico.

“Sostener una sala de teatro en una ciudad que no tiene mucha tradición en esta área puede ser costoso; es necesario tener un espacio adecuado, que no solo cumpla con los requerimientos técnicos y logísticos (acústica, iluminación, asientos cómodos, etc.), sino también que sea atractivo y funcional tanto para artistas como para el público”, dijo su directora, Ligia Rincón.

El Teatro La Sala es una sala pequeña con un aforo de 110 butacas. En el último año, ofrecieron más de 150 funciones de artes escénicas, organizadas en temporadas, ciclos y encuentros. Tienen una programación propia todos los viernes del año a la 7:30 de la noche.

Resistiendo ante todo

La resistencia del teatro en Barranquilla también ha estado en manos de Luneta 50. Durante 30 años, este espacio ha sido un pilar para la formación de públicos, la circulación de artistas locales y el fortalecimiento de las artes escénicas en la ciudad.

Los antecedentes de Luneta 50 se remontan a 1993, cuando un grupo de apasionados por el teatro fundó el colectivo de teatro y títeres Factoría de Ilusiones. Un año después, en 1994, nació el proyecto de formación de públicos en la sala Luneta 51, ubicada en la Carrera 51 con Calle 79, un espacio alternativo que sentó las bases para lo que sería, años más tarde, Luneta 50.

Durante sus tres décadas de historia, Luneta 50 ha pasado por diversas sedes, adaptándose y resistiendo. Actualmente, se encuentra en la Carrera 63 #58-44, en el barrio Santa Ana.

“Nosotros nos enfocamos principalmente aquellos colectivos que desarrollan espectáculos para público infantil y familiar; además, abrimos nuestro escenario a grupos de teatro y a narradores orales, con trabajos dirigido a público general. A través de nuestra franja “Aula Mágica” acercamos a la comunidad estudiantil de la ciudad a las artes escénicas. Con el Festival Internacional de Cuenteros El Caribe cuenta respaldamos el surgimiento de nuevos talento de la oralidad”, expresó la directora Zoila Zotomayor.

Seguir soñando

Detrás de ellos, está La Estación de los Sueños, ubicada en el barrio San Isidro (Calle 50 #24-77), quienes desde hace 28 años ha luchado por ofrecer a la comunidad un lugar donde apreciar el arte escénico. La programación es generalmente los sábados a las 4:00 p.m. para niños y familia en general y ocasionalmente, jueves a las 7:00 p.m.

“Falta también que las políticas culturales desde las administraciones locales y nacionales apoyen de manera más decidida estos aportes, desde el mismo cumplimiento de la ley general de cultura, en garantía del acceso a bienes y servicios de las artes y cultura para la población, en asocio con secretarías de educación y de cultura”, dijo su director, Kike González.

Función para este Día del Teatro 2025

Este jueves a partir de las 7:00 p.m. en Luneta 50, se celebrará el Día del Teatro con un ‘Concervezatorio’ en el que desafíos a los que se enfrentan las nuevas generaciones de actores, actrices, dramaturgos y directores escénicos locales con invitados como Andres Vásquez y Tania Monroy.