Cada vez son más las personas en Colombia que quieren adoptar en su hogar un perro o un gato; sin embargo, se deben tener unas condiciones mínimas para lograrlo de manera exitosa: desde un buen espacio en la vivienda, hasta darle mucho afecto, pasando por garantizarle una buena alimentación al animal.

Para facilitar este proceso ha sido creada ‘Huellas que salvan’, una innovadora plataforma que conecta a perros y gatos en situación de vulnerabilidad con familias comprometidas.

Esta iniciativa liderada por Gabrica, empresa experta en mascotas, ya cumple seis meses de operaciones, facilitando un canal confiable y seguro para que los animales encuentren un hogar permanente.

Desde su lanzamiento en septiembre de 2024, ‘Huellas que salvan’ ha crecido significativamente, extendiéndose a seis ciudades de Colombia: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Pereira. Actualmente, trabaja en alianza con 12 fundaciones que comparten la misión de brindar oportunidades a los animales.

A la fecha, la plataforma cuenta con un registro de 145 animales (perros y gatos) en busca de adopción. Además, ha logrado generar 575 coincidencias (match) entre potenciales adoptantes y las fundaciones, de los cuales 75 han completado el proceso de contacto con la fundación respectiva para formalizar la adopción.

‘Huellas que salvan’ permite hacer ‘match’ con algunos animales.

EL HERALDO dialogó con Viviana Tamayo Giraldo, trabajadora social, magíster en Responsabilidad Social Empresarial y sostenibilidad, una de las líderes del proyecto, quien contó detalles del surgimiento de esta plataforma y también entregó claves para llevar a cabo una adopción responsable.

La experta explica que para que las fundaciones puedan ser sostenibles no deben ser acumuladoras de animales, sino que el ejercicio ideal es que los animales rescatados lleguen a la fundación y hagan un proceso de rehabilitación, de socialización y sean adoptados. “Sin embargo, cuando no se dan los procesos de adopción, pasan dos cosas: las fundaciones se llenan de animales y los perros o gatos al final se quedan en una fundación que en algunos casos, pese a recibir todo el cariño, no tienen las mejores condiciones”.

Tecnología al servicio

Al detectar esta problemática, se valieron de la tecnología y a través de ‘Huellas que salvan’ (www.gabrica.co/huellas-que-salvan/) se crea conexión entre las fundaciones y esa persona que quiere adoptar.

En la plataforma se observa el nombre de los animales, una foto, un poco de su historia y a qué fundación pertenece. Y así se conecta la necesidad del adoptante con la de la fundación.

El interesado puede hacer un match, y como la plataforma es intuitiva le pide unos datos iniciales sobre si quiere un perro o un gato, un poco sobre sus gustos y acerca de su actividad económica. Posteriormente hace match con tres animales, y es la persona quien decide a través de un corazón cual es su match ideal y la manera de contactar con la fundación a la que lo único que se le debe reconocer son alrededor de 70.000 pesos por las vacunas y la esterilización.

Luego de ello, la fundación encargada verifica los datos del interesado, dónde vive, con quién, si es mayor de edad. También si cuenta con alguna experiencia previa con mascotas y todo lo que conlleve a demostrar que se está ante una persona responsable.

“Entre las condiciones que debe tener una persona para realizar una adopción responsable de perros o gatos priman aspectos como la zona de residencia, la capacidad financiera para sostener al animal, es decir, que pueda tener un trabajo estable y las condiciones que requieren.

Otro aspecto relevante es con quiénes vives, ya que toda la familia debe estar de acuerdo con la adopción y por eso se hace, en algunos casos, visita domiciliaria o videollamada para verificar que el perro o el gato pueda tener un buen espacio”, explicó Tamayo Giraldo, para quien el amor es el principal requisito.