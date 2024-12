Una nueva era de musicales encabezada por ‘Emilia Pérez’ y ‘Wicked’ medirá su popularidad en unas reñidas nominaciones a los Globos de Oro, con la actriz española Karla Sofía Gascón entre las favoritas para competir por su primer galardón en la llamada antesala de los Óscar.

La organización de los Globos de Oro anunciará este lunes a los aspirantes a competir en la 82º edición de sus premios, cuya gala tendrá lugar el 5 de enero en Los Ángeles, con los proyectos protagonizados por Gascón y Cynthia Erivo entre los más destacados en las listas de la prensa especializada.

Además de ‘Emilia Pérez’ y ‘Wicked’, también se perfilan entre las apuestas por la candidatura a mejor película de comedia o musical ‘Anora’, ‘Saturday Night’, ‘A Real Pain’ o ‘Challengers’.

Gascón y Erivo suenan también entre las favoritas de la prensa especializada de Hollywood para el apartado a mejor actriz en dicho género, una categoría a la que podrían sumarse Mikey Madison (‘Anora’), Demi Moore (‘The Substance’), Zendaya (‘Challengers’) o Amy Adams (‘Nightbitch’).

Por su parte, el británico Hugh Grant suena entre los favoritos a liderar las nominaciones a mejor intérprete en una terna que podría disputarse junto a Jesse Eisenberg (‘A Real Pain’), Jesse Plemons (‘Kinds of Kindness’), Glen Powell (‘Hit Man’) o Ryan Reynolds (‘Deadpool & Wolverine’).

Siguiendo el duelo musical, las actrices Zoe Saldaña y Selena Gómez (‘Emilia Pérez’) y Ariana Grande (‘Wicked’) podrían disputarse el reconocimiento a mejor actriz de reparto junto a la irlandesa Saoirse Ronan (‘Blitz’) o la italiana Isabella Rossellini (‘Conclave’).

Y en la terna masculina podrían verse las caras el británico Jonathan Bailey en su papel de Fiyero en ‘Wicked’, así como Stanley Tucci en su interpretación del cardenal Bellini en ‘Conclave’ y Denzel Washington como Macrinus en ‘Gladiator II’, entre otros.

‘Conclave’ y ‘Gladiator II’, entre las favoritas de drama

En la categoría a mejor película de drama, la clasificación se amplía a un diverso catálogo de títulos que abarcarían desde ‘Conclave’ o ‘Gladiator II’ hasta ‘The Brutalist’, ‘Dune: Part Two’, ‘Blitz’ y ‘Sing Sing’.

Angelina Jolie podría optar a su novena nominación a los Globos de Oro a mejor actriz en una película de drama por su papel como la cantante de ópera María Callas en la obra ‘María’ del chileno Pablo Larraín.

A esta contienda podría sumarse Tilda Swinton por ‘The Room Next Door’ (‘La habitación de al lado’), el drama del español Pedro Almodóvar; o la icónica Nicole Kidman, quien podría alcanzar su décimo octava nominación por ‘Babygirl’.

El tres veces nominado Timothée Chalamet también suena como un candidato a mejor actor de drama por su interpretación de Bob Dylan en la película biográfica ‘A Complete Unknown’, una categoría por la que podrían luchar Adrien Brody (‘The Brutalist’), Ralph Fiennes (‘Conclave’) o John David Washington por ‘The Piano Lesson’.

Viejas conocidas y nuevas por conocer: en la variedad de las series destacan los hispanos

Las categorías televisivas tienen en la mira series de Netflix como ‘Baby Reindeer’ o ‘Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story’, cuyo furor ha logrado replantear el caso y la opinión pública de los hermanos Menéndez, condenados a cadena perpetua por el asesinato de sus padres, José y Kitty Menéndez.

Precisamente el que hace de padre, Javier Bardem, podría optar a la nominación a mejor actor de reparto por este papel, mientras que Nicholas Alexander Chavez (Lyle Menendez) y Cooper Kock (Erik Menendez) podrían debutar en las categorías a mejor actor de una serie limitada.

La mexicana trans Nava Mau, quien ya estuvo nominada al Emmy a mejor actriz de reparto por dar vida a Teri en ‘Baby Reindeer’, también podría estarlo en esta ocasión, al igual que la actriz de ascendencia puertorriqueña Liza Colón-Zayas por ‘The Bear’.

La colombiana Sofía Vergara podría compartir categoría a mejor actriz en una serie limitada por ‘Griselda’ junto con Natalie Portman (‘Lady in the Lake’), Cate Blanchett (‘Disclaimer’) o Jodie Foster (‘True Detective’).

‘Hacks’ y la última temporada de ‘The Bear’ podrían revivir otro duelo de titanes similar al de los Emmy de este año en la competición por el Globo de Oro a mejor serie de comedia, donde también cabrían ‘Agatha All Along’, ‘Only Murders in the Building’ o ‘Abbott Elementary’.

También el drama del Japón milenario ‘Shogun’, ganador de 4 Emmys, lidera las apuestas en la categoría de drama junto a otros títulos como ‘House of the Dragon’, ‘Squid Game’ o ‘Fallout’.