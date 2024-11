La creciente presencia de mujeres en posiciones de liderazgo dentro del ámbito empresarial ha marcado un cambio significativo en la cultura organizacional y en las dinámicas de poder tradicionales.

Sin embargo, a pesar de los avances logrados en las últimas décadas, las mujeres líderes continúan enfrentando una serie de desafíos que limitan su potencial y obstaculizan su ascenso en el mundo corporativo.

Durante el panel ‘Mujeres en el liderazgo’ del foro WW4W que se desarrolla en la ciudad, Diana Vélez, gerente comercial del negocio de desarrollo urbano de Grupo Argos y Verónica Duarte, CEO VD Consulting con la moderación del rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel Roca, abordaron esta problemática.

En el camino hacia el éxito profesional, una mujer líder en el ámbito empresarial comparte una perspectiva fundamental que puede guiar a quienes buscan avanzar en sus carreras: el autoconocimiento.

Así lo enfatiza Verónica Duarte, CEO VD Consulting, para quien la clave para el crecimiento radica en comprender fortalezas y debilidades, y en soñar en grande con metas claras y específicas.

“Lo primero para avanzar dentro de las carreras profesionales es autoconocerse

Es crucial que los profesionales evalúen sus atributos de marca y se pregunten qué valor pueden agregar a las organizaciones en las que trabajan, o cómo pueden estructurar un negocio propio”.

El siguiente paso es soñar, pero con un enfoque realista y específico. “Yo me encuentro con muchas personas que me dicen que quieren ascender o que quieren tener un cargo de mayor relevancia, pero realmente hay que decir: ‘yo quiero ser gerente de mercadeo’, o ‘yo quiero tener un negocio de esta forma’”.

Desafiando los estereotipos

Resaltando que el mundo laboral sigue regido por estereotipos de género, Diana Vélez, gerente comercial del negocio de desarrollo urbano de Grupo Argos, habló sobre la necesidad de liberarse de las expectativas que limitan el potencial femenino.

“Como mujeres no tenemos que ser algo. La mujer no tiene que ser siempre carismática, la mujer no tiene que ser siempre multitask, la mujer no siempre tiene que estar vestida linda, ni tener las uñas pintadas,” enfatiza.

Este fenómeno se contrasta con la realidad masculina, donde los hombres no son juzgados por su apariencia o su capacidad para realizar múltiples tareas. “Piensen que eso los hombres no lo tienen que tener, a los hombres no se les juzga por eso”.

En lugar de enfocarse en estas presiones externas, Vélez enfatiza la importancia del autoconocimiento y del crecimiento personal y profesional.

“Para como dice Vero, para poder proyectarnos en lo que sí vale, que es el autoconocimiento”.