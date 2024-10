Está que no se cambia por nadie. Elder Dayán Díaz Rodríguez, uno de los 21 hijos reconocidos por el fallecido Diomedes Díaz, celebró este martes 37 años de vida.

Lo hizo por lo alto al lanzar su séptimo álbum de estudio titulado El cantor, en referencia a esa forma cariñosa con que sus seguidores se refieren a él.

Se trata de una producción en la que no se guardó nada, seleccionó con especial atención 19 temas en los que reúne la esencia del vallenato tradicional y el talento de jóvenes compositores, ofreciendo una propuesta que conecta tanto con las raíces del género como con la nueva generación de oyentes.

Cortesía Prensa Elder Dayán Elder Dayán Díaz es uno de los 21 hijos reconocidos por Diomedes Díaz.

“Celebrar mi cumpleaños con álbum nuevo es un regalo único, todo un privilegio que valoro mucho y que comparto con mis seguidores”, dijo Elder Dayán en diálogo con EL HERALDO.

Y es que su papá generalmente lanzaba sus álbumes el 26 de mayo, día de su cumpleaños, una fiesta que Colombia entera celebró como propia, y pues ahora Elder quiere que el 29 de octubre también quede en el recuerdo de todos los amantes de este folclor.

Producido por Carlos Huertas Jr., grabado en Valledupar y Barranquilla, el álbum refleja la riqueza musical de ambas ciudades. Además, es una invitación a sentir el vallenato como propio en cualquier ciudad de Colombia, ya que es la música que ahora nos representa en el exterior.

“El Cantor es un proyecto cuidadosamente elaborado con la colaboración de compositores reconocidos y talentos emergentes, quienes aportaron su creatividad y sentimiento en cada canción. Este álbum busca llevar el vallenato a nuevas generaciones, conectando a través de letras profundas y melodías que rinden homenaje a sus raíces”, explica Elder Dayán.

Compositores de lujo

Para esta producción discográfica el vocalista oriundo de Fundación, Magdalena, contó con letras de compositores de la talla de Felipe Peláez, Rafael Manjarrez, Wilfran Castillo, José Alfonso ‘el Chiche’ Maestre, Aurelio ‘Yeyo Núñez’, Rolando Ochoa, entre otros.

Del extenso listado hay dos temas que resaltan, una de estas es El Interior de la autoría de Diomedes Díaz, y la otra El Picantico, escrita por Omar Geles. “Con todo el respeto que se merece mi señor padre, porque él era un poeta, me atreví a meterle mano a una canción que él había dejado inconclusa y que alcanzó a cantar en sus últimas presentaciones. Cometí este atrevimiento porque se trata de una letra jocosa con la que me divertí mucho, se llama El interior. Otro privilegio enorme es que Omar Geles me alcanzó a entregar la letra de El picantico, canción que me dijo que quería le grabara y hasta me dejó marcada la manera de interpretar”, detalló Elder.

¡Lanzamiento en vivo!

Cabe anotar que el cantante escogió Barranquilla como ciudad para realizar el lanzamiento en vivo de esta producción musical.

El 23 de noviembre, en el estadio Romelio Martínez, se darán cita los amantes del vallenato para escuchar su propuesta. Sobre esto comentó que lo hizo así porque “Barranquilla es ciudad de cantores y yo soy El Cantor, aquí vivo, aquí me gradué como Contador Público de la Autónoma, en Barranquilla también nacieron mis tres hijas (Martina, Amelia y Victoria), así que me siento hijo adoptivo de esta linda ciudad que espero me brinde su respaldo el día del lanzamiento”, dijo el también hijo de Rosmery Rodríguez.

Elder Dayán canta como profesional desde que tenía 13 años y es consciente de que debe gestionar la fama para que esta no lo devore como ser humano. “Con orgullo soy hijo de Diomedes, pero me he ganado mi espacio. Todo el tiempo estoy acordándome de dónde vengo, estoy volando alto, pero con los pies puestos en la tierra, dándole gracias a Dios por mantenerme siempre con el corazón humilde”, afirma.