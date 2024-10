Katherin Canedo Fuentes, de 21 años, es una joven que soñaba desde pequeña con ser porrista del Junior de Barranquilla, pues como buena ‘currambera’ iba con sus padres al estadio Metropolitano Roberto Meléndez para disfrutar ver ganar al ‘Tiburón’.

Katherin en una entrevista reciente con Gol Caracol reveló cómo pudo llegar a cumplir este anhelado sueño y cómo se siente cuando en cada partido se viste con el uniforme para alentar a su equipo.

“Tengo varios meses siendo porrista de Junior, entré en el segundo semestre de este año. Decidí ser porrista por este amor que siento por mi Junior, porque es mi pasión, me hace feliz. Me ha hecho sufrir algunas veces, pero me da felicidad el hecho de poder estar en la cancha y ver los partidos ahí en vivo, poder compartir con mis compañeras”, detalló.

Además, ‘Kath’ como le dicen sus conocidos, manifestó que en este rol también está cumpliendo el sueño de ser bailarina y mostrar al mundo sus dotes de baile.

“También porque soy bailarina, y pues quiero ejercer mis dotes como bailarina, y como futura creadora de contenido, siento que es la mejor estrategia para poder mostrarme; alentando a mi equipo también”, señaló.

La joven narró que para llegar a ser porrista del Junior tuvo que realizar un casting, en donde le pusieron pruebas de baile, pruebas de modelaje, en tacón, y en vestido de baño. “Así miraron nuestras características; en qué nos desempeñamos más, en qué nos va mejor. Nos hicieron preguntas también, y bueno, de casi 70 niñas que nos presentamos, fuimos pocas las seleccionadas. Lo que es pa’ uno, es pa’ uno; aquí estoy yo, me dio la oportunidad de ser animadora del equipo”.

Una de las anécdotas que más recuerda Khaterin es que cuando estaba pequeña les decía a sus padres que ella soñaba con ser porrista del equipo ‘Tiburón’ y lo logró. “Yo les decía a ellos que en algún momento quería ser porrista del equipo, quería ser parte de ellas. Pienso que todo es la perseverancia, me presenté y aquí estoy, y voy a seguir hasta que Dios lo permita”.

Asimismo, reveló que los ensayos que realizan para que todo salga de punta en blanco en los partidos, duran de 4 a 5 horas, pues quieren mostrar un excelente show que demuestre la “alegría que nos caracteriza como costeñas y como buenas junioristas”.

Fuentes relató que a veces siente nervios por la cantidad de gente en el estadio pero después se le pasa por la alegría de animar a su equipo. “En el día del Centenario el estadio, literalmente, estuvo muy lleno. Sí se siente como ese nervio de que muchas personas te vayan a ver, el temor de que de pronto se te pueda olvidar alguna que otra cosa, pero siempre para eso está el equipo base y están nuestras capitanas, que son pues las que dirigen al grupo y nos ayudan a llevar las cosas tranquilamente y de la mejor manera”.

Igualmente, dejó muy en claro lo que siente al ponerse el uniforme de animadora del Junior de Barranquilla. “La verdad me siento muy orgullosa porque siento que todo el trabajo que he venido haciendo, desde hace más de cuatro o cinco años, está dando resultados y es poder ser la imagen, como lo comenté anteriormente, femenina del equipo, poder animarlos, poder bailar para que muchas personas me vean, de pronto darme más para conocer”.

“Todo esto de verdad que me llena de mucha satisfacción y me da más ganas de seguir haciendo lo que a mí me gusta y seguir saliendo adelante”, precisó durante la entrevista en Caracol.

La animadora destacó que es importante apoyar al equipo así no esté pasando por una buena racha. “Tratamos de hacer las cosas de la mejor manera y después que no nos afecte eso; estamos aquí, así somos las animadoras del Junior, y así el estadio esté lleno o esté vacío, brindarle siempre lo mejor de nosotras”.

Aprovechó la oportunidad para indicar que admira mucho a Carlos Bacca, “porque me parece que es un jugador muy comprometido, se ha puesto la ‘10′ muchas veces, en ocasiones ha sacado los partidos adelante”.

También agregó que de los jugadores que han pasado por el Tiburón, admira al Pibe Valderrama. “Me gusta mucho el ‘Pibe Valderrama, me parece que tiene una personalidad excelente. Él habla como todo un costeño, o sea, siempre se muestra como es él, su esencia, y nos caracteriza por ese sabor costeño tan bacano que nosotros tenemos. Lo admiro muchísimo y me gustaría poder conocerlo algún día.

‘Kath’ estará animando en el partido del Junior contra América este próximo domingo 27 de octubre en el ‘Metro’.