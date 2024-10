La semana inició con una mala noticia para el folclor nacional, el acordeonero villanuevero Egidio Rafael Cuadrado Hinojosa, ha muerto a los 71 años.

Se trata del acordeonero más famoso del mundo vallenato, ese que con sus prodigiosas manos le supo dar un nuevo aire a esta música folclórica para volverla más internacional.

Junto al samario Carlos Vives y La Provincia recorrieron distintos países para mostrar la grandeza musical de Colombia.

Durante más de tres décadas esta fórmula se mantuvo unida y mientras en el vallenato todos los artistas protagonizaban rupturas y nuevas uniones musical, este ‘matrimonio’ se mantuvo inquebrantable, y como dicen los sacerdotes, solo la muerte pudo separarlos.

Desde el pasado viernes cuando fue ingresado a UCI de la Clínica Universitaria de Colombia, el estado de salud del acordeonero Egidio Cuadrado no era el mejor, por lo que su familia era consciente de que no podía volver a salir de esta crisis respiratoria que se derivó de una pulmonía.

Los diagnósticos no fueron esperanzadores desde entonces y la baja tensión y saturación que manejó el músico guajiro hizo que su estado se complicara.

A las 3:30 de la madrugada, a través de un comunicado de prensa, el centro médico confirmó el deceso de Cuadrado Hijnojosa, una noticia que estremeció a todos los colombianos una vez abrieron los ojos.

La ola de reacciones por parte de las grandes figuras de la música nacional fue aumentando con el pasar de las horas. Desde el presidente Petro, hasta el vendedor de helados, pasando por los más versados folcloristas, todos se dedicaron a elogiar el talento de este virtuoso del acordeón que ahora es toda una leyenda.

Sus honras fúnebres se empezaron a cumplir este lunes a partir de las 12 del mediodía, y se extenderán hasta las 4 de la tarde de este martes en Jardines del Recuerdo, capilla No. 6 VIP en Bogotá (Autopista Norte con calle 207, costado occidental), donde es objeto de todo tipo de homenajes.

“Ha muerto La Provincia”

Carlos Vives, quien se mostró muy dolido, ha dicho que con la partida de Egidio “muere La Provincia”.

Vives ha contado que su grupo cambiará de nombre y también modificará muchas otras cosas, porque obviamente ya no está su eterno compañero de fórmula, su compadre, como lo llamaba con cariño. Pero Carlos también contó algunos de los últimos momentos en los que el digitador estuvo consciente. “Le dijo a su esposa (Fanny Maldonado) ‘no te preocupes, Fanny, que yo vuelvo a casa’”.

Ella quería llevarle algunos objetos personales, para que se sintiera mejor, pero le dijo que no era necesario. “También me cuenta su señora que se mostró muy positivo y mantuvo la fe viva. De hecho, pese a todos sus achaques cuando hablaba con mi compadre, todo era felicidad, él se caracterizó por ser un hombre optimista y sonriente a la vida”.

Agregó que el domingo se había acostado triste, sabiendo que le quedaban pocas horas de vida, “sabíamos que en cualquier momento iba a ocurrir, pero aun así todo esto es muy triste. Él venía muy mal, en pandemia le dio Covid-19 y pensábamos que se nos iba, pero se recuperó y en 2023 logramos grabar el álbum Escalona nunca se había grabado así. También cantó conmigo en el último concierto en el estadio El Campín, y esos son los recuerdos que atesoro”.

Vives confesó que lo había llorado mucho y que al enterarse de la noticia en la madrugada: “Se me vinieron a la mente todos los recuerdos y escenarios conquistados durante más de tres décadas (…) Me gustaba mucho su parte campesina, él me criticaba mucho al principio por mis propuestas rockeras, pero nos fuimos entendiendo”.

Félix Carrillo Hinojosa, compositor y primo de Egidio, le dijo a EL HERALDO que se marchó un ser noble y generoso, que nunca dejó que la fama lo cambiara.

“Egidio era un campesino natural, una persona sencilla que brindaba cariño. Nunca se dejó seducir por la fama, y eso lo hacía aún más especial”, comentó emocionado sobre aquel hombre que deja dos hijos.

El padrino de la categoría Cumbia-Vallenato en los Grammy Latinos, agregó que “Egidio era una persona que se conectaba fácilmente con los demás, le gustaban las relaciones humanas y pese a las dificultades iniciales, no perdió la visión de crecer en la escena musical”.

“Un enamorado del acordeón”

El Rey de Reyes del Festival Vallenato Gonzalo ‘el Cocha’ Molina, al igual que varios de sus colegas, dialogó con EL HERALDO sobre esta noticia que enluta al folclor nacional. “Fue un hombre humilde, noble, siempre sencillo. Fue uno de los primeros músicos del vallenato en mudarse a Bogotá, hasta en eso abrió la trocha. Con el éxito que tuvo junto a Carlos Vives, su vida cambió, pero él siempre mantuvo su humildad. Era un hombre siempre mamador de gallo, muy carismático, que aprendió mucho y que sobre todo supo cultivar las buenas relaciones”.

Para Molina, el carácter alegre y jocoso de Cuadrado Hinojosa fue una de sus principales virtudes. “Nunca perdió su sencillez, siempre enamorado de su acordeón. Lo admiraba mucho, era un corredor de patio, alguien que disfrutaba de lo cotidiano, de la vida sencilla”, concluyó sobre el Rey Vallenato 1985.

El cantante Iván Villazón ‘La Voz tenor del Vallenato’ lo definió como un hombre serio y muy familiar, que ha dejado un legado inmenso a través de sus notas al lado de Carlos Vives, siendo el acordeonero vitalicio de La Provincia. “El compadre Egidio fue el primer acordeonero que me llevó a un estudio de grabación para realizar un producto para un amigo suyo, fueron cuatro canciones, nos llamábamos ‘Los Románticos del Vallenato’, eso no salió al comercio, pero mi primera experiencia en un estudio profesional fue con él, quien me guió de la mejor manera”.

Muy versátil

El artista soledeño Checo Acosta, el denominado ‘Príncipe del Carnaval’, fue uno de los que tuvo el privilegio de contar en sus producciones con el acordeón de Egidio Cuadrado. Lo hizo en 2016 para la grabación del sencillo Contigo, una canción con la que se salió de su tropicalidad y se tornó romántico.

“Un gran acordeonero, lleno de sensibilidad, buena persona y amigo. Lo conocí por intermedio de Carlos Vives, y de Mayté. Logramos compartir muchos momentos y era un ser humano muy jocoso y amante de sus tradiciones. Grabó conmigo esta canción llamada Contigo, en cuyo video inclusive sale mi madre y mi familia. Lamento mucho su partida”, dijo Checo a esta casa editorial.

“Me acuerdo que estando en Bogotá salimos a comer, Mayté quería comida asiática y fuimos a un sitio llamado ‘PF Chang’s’, pero el compadre Egidio Cuadrado no quería comer allí porque esa vaina le parecía comida para morrocoyos”, dijo entre risas.

La barranquillera Shakira que contó con su acordeón en el súper hit global La bicicleta, escribió en sus redes este mensaje: “Egidio querido, te llevas en tus ojos un pedazo de mi cielo y de mi mar Caribe. A cambio nos dejas las notas de tu acordeón y el sonido de tu risa para que alegren nuestro corazón por siempre”.

Poncho Zuleta, se sumó a las palabras de despedida con un emotivo homenaje a su amigo y colega: “Nos despedimos de un grande, un hermano en la música, un hombre cuyo acordeón narró tantas historias y alegró corazones”.

Jorge Celedón dijo: “Es un día triste, me duele mucho la partida de mi paisano, vecino, amigo, colega y orgullo villanuevero, Egidio Cuadrado. Mucha fortaleza a su familia, mi abrazo solidario, los acompaño en su dolor”.

La súper estrella del vallenato Silvestre Dangond expresó: “Compadre Egidio, serás La Provincia por siempre”.

