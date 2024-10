En el tablero de la vida, cada movimiento cuenta, y los niños y jóvenes ajedrecistas lo tienen claro.

Este fin de semana, el Coliseo Elías Chegwin en Barranquilla se convirtió en el epicentro de la estrategia, el talento y la inteligencia juvenil con la gran final del VI Torneo de Ajedrez del Caribe ‘A la Rueda Rueda’.

El escenario, que normalmente alberga encuentros de mucho choque, este sábado y domingo, se llenó de tableros y piezas en movimiento acogiendo a 155 ajedrecistas, entre los 6 y los 17 años, provenientes de varias regiones de Colombia.

Al final, fueron 10 los flamantes ganadores, quienes ahora tendrán la oportunidad de representar al país en el Festival de Ajedrez de la Juventud Sudamericano Uruguay 2024 que se realizará del 7 al 13 de diciembre.

En la ceremonia de premiación estuvo presente el alcalde Alejandro Char, quien se mostró optimista y emocionado por el impacto que eventos de esta índole tienen sobre la juventud barranquillera. “Es muy importante, no solo ahora, siempre. El ajedrez es esencial para el desarrollo mental de los niños y jóvenes de la ciudad”, dijo en diálogo con EL HERALDO.

Añadió lo que será el próximo gran reto para la capital del Atlántico: el Mundial de Ajedrez, que se celebrará el próximo año.

“Vienen 100 países, más de 700 concursantes y eso va a permitir que más niños de Barranquilla y del Caribe se enamoren de este deporte de ciencia”.

Cumpliendo sueños

Con una sonrisa tímida, pero orgulloso, el barranquillero Gabriel Omar Rueda de 12 años, se ha consolidado como uno de los grandes ganadores en la categoría Torneo U12. Estudiante de séptimo grado en el colegio San José Hermanitas de la Anunciación, contó que desde pequeño ha mostrado una destreza sobresaliente en este deporte de lógica y cálculo, una pasión que comenzó durante la pandemia.

“Empecé a jugar ajedrez en el 2020, cuando todos estábamos encerrados. Mi papá jugaba ajedrez y un día le pregunté de qué se trataba. Me enseñó, y desde ahí me interesó. Luego me conseguí un profesor, y así empecé mi proceso”, expresó.

Residente del barrio Evaristo Sourdis, Gabriel ha logrado destacarse en la escuela como uno de los mejores en Matemáticas y ha logrado obtener trofeos en otras competencias.

“Hace poco gané un clasificatorio para el Mundial de Cadetes en Italia, que se realizó en Bogotá y esto completa mi felicidad”.

Descubrir talentos

Con 15 años, el barranquillero Emanuel Rada, estudiante de décimo grado del Colegio Colón logró obtener el primer puesto en la categoría Festival U17, siendo su primer gran triunfo en un torneo oficial.

“Este año empecé a competir. Mi profesor de ajedrez me dijo: ‘este torneo es bien bacano, bien bonito, te pueden llevar a Uruguay, a otro país a participar’. Me arriesgué y nunca me imaginé que quedaría campeón”.

Aunque este es su primer campeonato en un torneo oficial, Emmanuel ya había cosechado éxitos en los intercolegiados de la Alcaldía de Barranquilla, donde consiguió una medalla de oro.

Ahora, su próxima parada será Baranoa, donde buscará repetir su hazaña departamental.

“El año pasado fui a comprar los útiles escolares y vi un tablero de ajedrez. Decidí probarlo y me encantó. El simple hecho de pensar que mi habilidad es lo que me lleva a ganar es lo que más me gusta del juego”, contó.

Desde el barrio Pumarejo, sueña con seguir conquistando nuevos tableros a nivel mundial.

Triunfo femenino

Por primera vez en la historia del torneo, una niña clasifica entre el ramillete de ganadores. Se trata de Sofía Cárdenas, procedente de Manizales, quien con 8 años ya logró marcar un hito y ahora va en busca de más medallas.

“Es bonito que ahora pueda inspirar a otras niñas a que sí se puede, nosotras somos igual de inteligentes que los hombres”.

Esta pasión empezó cuando observaba a algunas personas jugar ajedrez en las calles de su ciudad. “Vi a personas jugando por la calle y me pregunté, ¿qué será ese deporte?, Y cuando mi mamá me dijo de qué se trataba, no dudé en intentarlo”.

Además, la pequeña ama las Matemáticas, resaltando que le divierte resolver problemas.

“Me encanta esta disciplina y ojalá tenga la oportunidad de viajar a muchos más lugares gracias al ajedrez”, expresó.

Sofía logró mover muy bien sus piezas, dar jaque mate al rey y ganar como toda una reina.

“Este es un torneo que enseña a levantarse”

El torneo ha dejado un balance altamente positivo, según lo señaló la directora de la Fundación ‘A la Rueda, Rueda’, Viviana ‘Vivi’ Barguil Bechara. “Uno de los mensajes más importantes de este torneo es que cuando no ganas y te tropiezas, la vida te enseña que uno debe volver a levantarse”.

Destacó que esta enseñanza es uno de los grandes aprendizajes que deja la competencia. Pero este año, además de las victorias, el torneo sobresalió por su inclusión.

“Estamos muy felices porque hicimos inclusión con niños discapacitados auditivamente y además una niña que por primera vez nos clasifica”. La directora también hizo un llamado a más autoridades locales y empresas privadas a unirse a este proyecto.

“Nosotros trabajamos para el bien de los niños, no para el bien de la fundación. Queremos que cada vez más niños se interesen en este deporte ciencia”, afirmó, haciendo referencia a los beneficios cognitivos del ajedrez.

“El ajedrez es un deporte que debería ser practicado por todos, ya que es el único que activa todas las partes del cerebro. Ahora esperamos traernos maestros y campeones de Uruguay”.