Irónicamente la historia de la moda en Barranquilla comenzó con un diseñador foráneo, que marcó un hito importante en los registros de esta industria en la ciudad y el país, dando paso a todos los talentos que hoy igualmente se consideran una leyenda en la moda barranquillera.

Se trata del cartagenero Toby Setton, que revolucionó la moda en Colombia a finales de los años cincuenta, pues en aquel entonces las mujeres acostumbraban a ir donde las costureras para mostrarles diseños de revistas que traían sus amigas de las pasarelas de New York y París.

Pero Toby fue el primer diseñador en abrir una fábrica de ropa y lo hizo precisamente en Barranquilla, donde verdaderamente surgió la alta costura del país.

El gran éxito que tuvo Setton en su carrera como diseñador se debía a los minuciosos estudios que realizaba en el exterior, pues no trataba de copiar los diseños que se veían en Colombia, sino que miraba lo que posiblemente podía ponerse en tendencia y lo ejecutaba a la perfección.

“Toby Setton fue el primer diseñador colombiano. Las personas saben que, a pesar de haber nacido en Cartagena, fue considerado siempre un diseñador barranquillero porque aquí desarrolló su carrera. Para nosotros es un orgullo que haga parte de nuestra historia en la moda”, expresó Erika Rohenes, presidenta ejecutiva de Ixel Moda.

Toby logró llevar sus diseños a pasarelas internacionales. Además, introdujo el concepto de prêt-à-porter, que significa textualmente: listo para llevar, y se refiere a las prendas de moda producidas de forma repetida, diferente a la alta costura que se hace a la medida del cliente.

La moda fue evolucionando

Barranquilla siguió consolidándose como un centro de diseño en las décadas siguientes, con figuras como Amalín de Hazbún y Alfredo Barraza, haciéndose notar en las escenas más importantes de la moda.

La capital del Atlántico se convirtió en el núcleo de la creatividad y el talento, con diseñadores como Silvia Tcherassi, Claudia Gontovnik y otros, ocupando portadas internacionales y atrayendo interés global.

“Evidentemente la moda en Colombia, y sobre todo en Barranquilla, ha tenido una gran evolución, algo que es notorio y lo pueden corroborar los diseñadores con trayectoria, ya que las modas van y vienen. Las nuevas generaciones sin duda han hecho cosas muy lindas, pero pienso que desde los años 60, nada había vuelto a revolucionar tanto la moda en Barranquilla”, contó Amalín de Hazbún a EL HERALDO.

‘La Aguja de Oro de Colombia’ consideró que los verdaderos diseñadores realizan un estudio de sus clientes y afirmó que es precisamente por eso que le apasiona la sobremedida.

“A mí la sobremedida me apasiona muchísimo, me gusta ayudar a la señora que viene a hacerse una prenda para el matrimonio de su hijo o de su nieto. Yo me guío por la edad y la personalidad de mis clientas, hasta puedo decir que me he vuelto psicóloga. Las analizo tanto que al final sé que podría funcionarles mejor”.

Legado es lo que deja Amalín con su hija Judy, que igualmente es considerada una figura importante en la moda de Barranquilla.

“Una de mis nietas va por ese camino, si las personas vieran lo que ella hace se quedan con la boca abierta; entonces, ese es un legado muy bonito que por lo menos mi hija Judy ha seguido”.

Cortesía Amalín de Hazbún ‘La aguja de Oro de Colombia’.

Sostenibilidad: una evolución

La alta costura que se ha manejado en Barranquilla a lo largo de los años también se debe a la personalidad de la mujer barranquillera. La mayoría de los diseñadores colombianos así lo afirman, pero en esta ocasión lo corroboró la diseñadora y socióloga Claudia Gontovnik, quien se ha destacado en los últimos años en el auge de la moda sostenible.

“Barranquilla lo que ha aportado es una visión del diseño mucho más sofisticada y de alta costura al país, muchas diseñadoras barranquilleras han sido capaces de trascender fronteras porque tiene una mirada internacional”, dijo la diseñadora.

Agregó que la gente de Barranquilla cuando mira al horizonte está viendo hacia el infinito, lo que es igual a ver hacia Estados Unidos, el Atlántico y Europa. Mientras que las otras ciudades de Colombia miran hacia la montaña, por lo que la visión se torna mucho más local.

De una nueva generación de diseñadores en Barranquilla, que se enfoca en la moda sostenible y que utiliza la tecnología para llegar a un mercado global, se encuentran muchos. Sin embargo, algunos diseñadores con trayectoria se han adaptado a esta época.

“Mis piezas son absolutamente únicas y solo reutilizo materiales para diseñar cada una de estas. Amo convertir el desperdicio en piezas cool y especiales (statement pieces). El estilo del bordado que simboliza una sutura viene de la necesidad de enmendar o remendar nuestras diferencias y el resultado es un collage de diferentes culturas”, sostuvo Gontovnik.

Cortesía Claudia Gontovnik, socióloga y diseñadora de moda.

El Carnaval también es moda

Cuando se habla de moda en la Arenosa es imposible dejar de hablar de fantasía, puesto el Carnaval de Barranquilla es parte esencial de la ciudad.

“Aquí se han desarrollado expositores maravillosos de fantasía como Alfredo Barraza, que por tantos años ha diseñado hermosos vestuarios de las reinas del Carnaval”, dijo Erika Rohenes.

Amalín de Hazbún también ha diseñado vestidos de reinas y considera que en la actualidad, algunos diseñadores se han ganado el respeto de los barranquilleros con sus piezas únicas.

“Yo miro a las reinas del Carnaval, que también las he vestido y me di cuenta que ningún vestido se parece al otro y apenas hace un año me percaté de esto. Pero yo considero que hoy existen muchos diseñadores que son buenísimos, evidentemente tenemos a nuestro Alfredo Barraza, pero por ejemplo Randy Severiche también considero que es bueno”.

A medida que la ciudad avanza, su legado se mantiene vivo a través de cada diseño, cada pasarela y cada artista que elige contar su historia a través de la moda. Barranquilla, indudablemente, seguirá siendo un modelo de estilo y creatividad en Colombia.