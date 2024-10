El estadio Metropolitano esta tarde será una caldera para el encuentro entre Colombia y Chile que se cumplirá a las 3:30 de la tarde. Pero, minutos previos a que ruede el balón, el protagonismo será para el actor y cantante barranquillero Vetto Gálvez, quien será el encargado de entonar el himno de nuestro país.

Recordado por su icónico papel de ‘el Bellaco’ en la telenovela Chepe Fortuna, ha ganado popularidad en la escena musical colombiana en los últimos años, incursionando en géneros que van desde la música vallenata hasta baladas románticas.

En conversación con EL HERLADO Gálvez contó su participación en este partido y cuáles son sus nuevos proyectos en la música y la televisión.

“Esta es una fecha sumamente importante para estos deportistas. Me llamaron a proponerme que si quería cantar el himno en la previa del partido y ahí vamos a estar orgullosamente representando a Barranquilla. En verdad es un honor para mí”, explicó Vetto.

Con su tono jocoso que lo ha caracterizado en telenovelas como Oye Bonita o La costeña y el Cachaco, asegura: “Espero no ponerme nervioso y que no se me olvide la letra del himno, porque les ha pasado ya a varios amigos, y es que no es nada fácil cantar viendo a 50 mil personas”.

Pero, lo que sí tiene claro este barranquillero es que buscará dejar en alto el nombre de su ciudad, teniendo en cuenta que el himno lo han cantado personalidades como Juan Carlos Coronel, quien fue el último que lo hizo en el partido contra Argentina.

Una nueva propuesta

Este honor de cantar el himno de Colombia en el partido contra Chile viene acompañado de su incursión en el mundo de la balada con un tema titulado A mi esposa, que se la dedica a su pareja, Liliana Botero, y que está en proceso de producción.

“La historia de esta canción fue bastante curiosa, porque una madrugada me levanté, más o menos a la 1:30 a. m. y me pregunté: ¿a qué no se le ha cantado? Porque se le ha cantado mucho a las novias, a las amantes y a las mujeres. Pero casi nunca se le canta a las esposas, y quise componerle una a mi esposa. Todo esto fue aproximadamente en casi un mes y vine a mostrarla en Barranquilla a ver si a ustedes les gusta”, contó.

Su esposa no sabía que Gálvez había compuesto una canción para ella pues su intención era sorprenderla con una hermosa dedicatoria en un lugar especial en la ciudad.

“El amor es absoluto, al amor no hay que ponerle ni agregarle nada. Es decir, tú tienes que aceptar a tu pareja tal cual como es, cuando peleas con ella solo entra en sus ojos y haz que esa pelea se acabe lo más rápido posible. Entonces mi canción se trata un poco de eso y quise que todo esto fuera una sorpresa para mi esposa, por eso se la dediqué aquí en Barranquilla”.

El actor también contó que se cuestionó mucho al querer hacer una balada, ya que siempre se movió en el género del vallenato. “Luego me pregunté: ¿Y por qué no? Muchos artistas han variado con otros ritmos, sumándole que el vallenato también es un género muy romántico”.

¿Habrá más de ‘el Bellaco’?

Sin duda alguna el personaje que lo marcó en la televisión nacional y le dio el reconocimiento que aún mantiene fue el ya mencionado ‘Bellaco’, de Chepe Fortuna, incluso día a día en las calles lo llaman de esa manera.

Es por ello que entre sus próximos proyectos se encuentra darle vida a este personaje a través de una nueva producción que aún se encuentra en producción, pero que se siente emocionado de tener la posibilidad de volver a encarnarlo.

“Está en aprobación, en una de las plataformas digitales más grandes e importantes del mundo. La idea es que una vez que aprueben todos los filtros podamos empezar a grabar, porque también debemos pedir el permiso del personaje, que aunque lo interpreté yo, no tengo esos derechos”.

Expresó entre risas que es un personaje muy querido por todos los colombianos, sobre todo porque los representa muy bien. “Hay muchas sorpresas con otros personajes, no puedo contar mucho porque se perderían las expectativas, pero sí estamos haciendo todo lo posible para poder ejecutarlo”.