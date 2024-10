Cada noche los colombianos disfrutan de La Descarga, un reality de canto transmitido por Caracol Televisión.

El jurado en esta segunda temporada está conformado por Santiago Cruz, Marbelle, Gusi y Maía, quienes son los responsables de pasar al formato a los participantes que se presentan con diferentes presentaciones.

Cuando ya escojan a los participantes los mentores se encargarán de guiar a talentosos cantantes colombianos, y le darán tips de lo que ellos saben para que pueda llegar a la final.

Por su parte, ‘La niña bonita de la salsa’ como es conocida la cantante barranquillera Maía, quien ya tiene 26 años en el mundo de la música, ha logrado destacarse por su gran voz y talento.

En una entrevista reveló cuáles son sus no negociables a la hora de estar en una gira. La artista intérprete de ‘Se me acabó el amor’ detalló que lo más importante que tiene que tener su concierto es que el sonido se impecable.

“Tenemos un rider y un backline muy exigente”, fue lo que confesó. Asimismo, dijo que en su camerino deben estar presente el agua, las gaseosas dietéticas, el café y las aromáticas.

Además, enfatizó que desde hace más de una década aplica la regla de “cero trago” durante sus presentaciones. La barranquillera ha incursionado en distintos géneros como la salsa, tropipop, bolero, baladas y pop latino.

“Antes permitía que hubiera alcohol, aunque yo no lo consumía porque estaba trabajando. Sin embargo, muchos de los músicos lo hacían, y me di cuenta de que así no funciona. Nosotros ofrecemos calidad, y cuando la gente ve a Maía, espera escuchar una voz clara, afinada, acompañada de una banda excelente y un show musical de alto nivel”, manifestó.

Mónica Andrea Vives Orozco, su nombre de pila, está casada desde 2017, con Alberto Bossio, con quien tiene siete años de un matrimonio estable y una hija.

Su esposo junto a Carlos Alberto Galeano, ejerce como su manager musical.