¡La reina no decepciona! La superestrella barranquillera, que no ha dejado de cosechar éxitos desde el lanzamiento de su álbum Las mujeres ya no lloran, demostró una vez más por qué sigue siendo una de las artistas más queridas y demandadas a nivel mundial.

En apenas 40 minutos, logró agotar todas las entradas para sus conciertos en Chile, Argentina y Perú, dejando a miles de fanáticos con la adrenalina al tope y a muchos otros cruzando los dedos para conseguir un boleto en las próximas rondas de ventas.

La intérprete de ‘Soltera’ celebró este hito a través de sus redes sociales, agradeciendo el cariño de sus seguidores. “¡Gracias Chile y Argentina por hacer sold out en minutos! Nos vemos en marzo”.

El 2 de marzo en Santiago y el 7 de marzo en Buenos Aires, serán fechas que ya esperan con ansias los fanáticos que lograron conseguir su entrada en tiempo récord.

Captura de pantalla / @shakira

Una preventa con emociones a flor de piel

Pero, como era de esperarse, este furor no fue para todos. La preventa estuvo habilitada solo para los fanáticos registrados en la página oficial de Shakira, lo que significa que solo una porción limitada de boletos fue liberada en esta primera fase.

Sin embargo, el público puede estar tranquilo: habrá nuevas oportunidades para hacerse con una entrada en las próximas etapas de venta. Pero con este ritmo, es mejor estar atentos porque los asientos vuelan.

Colombia no se queda atrás

La fiebre por ver a Shakira también ha llegado con fuerza a Colombia. Este martes, la preventa comenzó para los conciertos en Barranquilla, Medellín y Bogotá, ciudades que esperan con ansias el regreso de la artista a casa.

Sin embargo, en esta fase inicial, solo el 18% de la capacidad de cada estadio ha sido habilitada, lo que significa que las entradas disponibles son aún más codiciadas. A medida que se acerquen las fechas de sus conciertos, se abrirán nuevas etapas de preventa y la venta general, pero si algo ha quedado claro es que el tiempo es oro cuando se trata de conseguir un lugar para ver a la Loba en vivo.

Sin duda, la barranquillera sigue siendo una reina indiscutible del pop y sus conciertos en 2024 serán una muestra más de su legado en la música mundial. ¡A prepararse, que lo que se viene será histórico!