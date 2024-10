Al humorista Pedro González, reconocido ampliamente por su personaje de Don Jediondo, muchos lo han visto en televisión haciendo bromas o quizás en películas como Muertos de susto. Otros también lo han escuchado en la radio dándole vida a personajes como Godoy o el profesor Sutatán, sin embargo, ver toda su descarga humorística en vivo es una oportunidad que pocos han tenido.

Este viernes 4 de octubre en Moy’s Rstaurante Bar el boyacense estará acompañado del barranquillero Lucho Torres para protagonizar la ‘Noche de Humor’. No se trata de un mano a mano, sino de dos maneras distintas de hacer reír al público, así lo manifestó en su diálogo con EL HERALDO Don Jediondo, quien con el pasar de los años se ha consolidado como una de las figuras más emblemáticas del humor en Colombia.

Para él cada público que enfrenta supone un reto diferente y por eso llegar a Barranquilla le representa preparar una rutina que esté a la altura de personas tan exigentes en el tema humorístico.

Cortesía Don Jediondo El humorista boyacense compartira escena con el barranquillero Lucho Torres.

¿Qué tan retador es el público barranquillero?

El público siempre es retador, no importa si es de Barranquilla o cualquier otro lugar. Cuando la gente paga una boleta, hay una expectativa de reírse, y ahí es donde uno como humorista se siente como un torero frente a la bestia, así que debes entrar rompiéndola, porque si no te abuchean y te bajan de tarima. Para mí, cada show implica ajustarse a la realidad local, desde los términos que se usan hasta los temas que abordo, asegurándome de que el público se sienta identificado. Solo así las sonrisas están garantizadas.

¿Lo han bajado alguna vez de tarima?

No, gracias a Dios eso no ha pasado, por el contrario no dejan que uno se baje. Pero si me han pasado cosas raras como por ejemplo en San Cristobal, Venezuela, en la Feria de San Sebastián donde me tocó contar chistes a las seis de la mañana y la gente a esa hora muerta de la risa, demostrando que para sonreir cualquier hora es buena.

¿Cómo prepara su rutina?

Hay cositas que uno ya tiene de base, pero claro uno tiene que llegar con mucho de actualidad, así que siempre trato de actualizar mis rutinas. Lo mío es como un periódico divertido, donde hablo de actualidad, pero sazonando cada noticia. Uno va averiguando de qué se habla, quién es el personaje central por estos días, con quién se puede mamar gallo. Además, me gusta improvisar con la gente.

Compartirá escenario con Lucho Torres ¿Qué opina de este humorista?

Hemos compartido escenario muchas veces, me parece un gran comediante, un hombre que le pone el corazón a los shows, tanto que ya le dieron dos infartos (risas). Fue árbitro de fútbol, pero eso no hizo que se torciera. Fue jugador de fútbol también, por eso es que es cascorvo. Hicimos una gira por Europa hace un par de años, nos fue muy bien, gracias a Dios. Incluso nos hemos presentado en varios escenarios y en Sábados Felices.

Hablando de humoristas costeños, murió su amiga ‘La Gordita Fabiola’ ¿Qué recuerdos conserva de ella?

A mí me dio muy duro, porque fueron 31 años de amistad. Te confieso que en el medio televisivo no conozco otra persona tan linda y tan maravillosa como ‘La Gordita Fabiola’, y tuve la dicha de decírselo en vida. Decía que yo era el único autorizado para mamarle gallo. Siempre se mostró solidaria, cuando mi restaurante estuvo en las vacas flacas ella se iba allá a comer con Polilla y su hijo y me mandaba fotos del respaldo que me daba. Fue un personaje fuera de serie.

¿Qué es lo que más disfruta cuando viene a la costa?

Su gente, tienen un calor humano inmenso, tanto que uno vive sudado (risas) y también la comida, la gastronomía de la costa es una maravilla. Las butifarras, la arepa de huevo, el guandú… se me hace agua la boca.

A propósito de gastronomía cómo van sus restaurantes

Bien, a pesar de las dificultades vividas en tiempos de pandemia y el paro nacional, seguimos abiertos y en pie de lucha, apostando por los sabores auténticos de Colombia.

Además de la ruana, qué mantiene de Sutamarchán

Yo diría que la nobleza del boyacense, el hábito del trabajo, la honestidad y la lealtad.

¿En qué proyectos anda?

Está la posibilidad de protagonizar una nueva película y la publicación de un libro de memorias y motivación. Quiero compartir mis experiencias para que otros emprendedores cometan menos errores.

En su perfil lo describen como predicador protestante ¿Qué dice al respecto?

Pues yo predico porque voy con la gente llevándole la palabra, pero todavía no me he parado en una tarima a predicar, es algo que me gustaría hacer algún día. Me considero más un cristiano devoto desde 2012, que un protestante, esa palabra suena muy política y no quiero mezclar la religión con la política.