La cantante Danna Paola reveló que se estuvo conociendo con Neymar, el jugador de 32 años, que juega actualmente en el Al-Hilal Saudi F. C. de la Liga Profesional Saudí.

Durante el programa ‘La Revuelta’ de La1 conducido por David Broncano que efectivamente sí estuvo conociéndose con el exjugador del F.C. Barcelona, pero no estuvieron mucho tiempo.

“Me han dicho que ahora eres el número uno y por eso he venido”, dijo la actriz como en forma de broma. Y es que David le estaba preguntando si había tenido una relación con algún futbolista, pero ella no le contestaba. “¿Tu novio es jugador del Real Madrid o es futbolista?”.

Pero después de un momento, ella le dijo que “he aprendido mucho de fútbol gracias a mi novio, que es del Real Madrid”, y manifestó “He estado con futbolistas”.

El conductor le siguió insistiendo para que le dijera o le soltara alguna información, pero la cantante le dijo “mi novio no es futbolista... ya he estado con futbolistas”. “¿Con quién?”, siguió insistiendo David.

“No lo voy a decir... Noooo. Creo que los futbolistas tienen mucho este rollo de estar con actrices y cantantes. Siento que es algo que sucede mucho y he tenido mis experiencias, y la verdad es que todas muy buenas. Pero nada serio... Mi profesión es muy demandante y no compaginamos”, declaró Danna.

A lo que el presentador le dijo, “¿Neymar? es ¿Neymar?, y ella finalmente le dijo: “Sí... Nos conocimos... Dios mío, esto nunca lo había dicho”. Contó que estuvo con el futbolista cuando estaba en el PSG.

“Entonces en el PSG tenía tiempo para otras cosas”, indicó Broncano, a lo que Danna Paola le respondió de forma jocosa: “Un poco sí”. Luego de esta confesión se afirmaron los rumores de su relación en el 2019.